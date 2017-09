Major League Baseball

LA Angels at Oakland

When: 3:35 PM ET, Wednesday, September 6, 2017

Where: Oakland Coliseum, Oakland, California

Temperature: 73°

Umpires: Home - Mike Everitt, 1B - Scott Barry, 2B - Jordan Baker, 3B - Tom Woodring





LA Angels at Oakland Bot 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAA 0 0 0 0 - - - - - 0 3 0 OAK 0 0 0 1 - - - - - 1 3 0 Pitching: Tyler Skaggs At Bat: Franklin Barreto B

LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Brandon Phillips 2B 2 0 0 0 0 1 1 .207 Mike Trout DH 0 0 0 0 2 0 0 .326 Justin Upton LF 2 0 0 0 0 1 3 .281 C.J. Cron 1B 2 0 0 0 0 1 3 .260 Andrelton Simmons SS 2 0 0 0 0 0 0 .285 Kole Calhoun RF 2 0 1 0 0 0 0 .248 Cliff Pennington 3B 2 0 1 0 0 0 1 .270 Juan Graterol C 2 0 0 0 0 0 2 .213 Eric Young Jr. CF 1 0 1 0 0 0 0 .265 Totals 15 0 3 0 2 3 10 Batting 2B - Kole Calhoun (19) TB - Kole Calhoun 2, Cliff Pennington, Eric Young Jr. Runners left in scoring position, 2 out - C.J. Cron (25), Juan Graterol (11) Baserunning SB - Eric Young Jr. (10, 2nd off Manaea/Garneau) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Tyler Skaggs 4.0 3 1 1 1 9 1 4.72 WP - Tyler Skaggs HBP - Chad Pinder (by Skaggs) Pitches-Strikes - Tyler Skaggs 73-52 Ground Balls-Fly Balls - Tyler Skaggs 0-1 Batters Faced - Tyler Skaggs 18