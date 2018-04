Major League Baseball

Oakland at LA Angels

When: 4:07 PM ET, Sunday, April 8, 2018

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 73°

Umpires: Home - Gerry Davis, 1B - Mark Carlson, 2B - Brian Knight, 3B - Pat Hoberg





Oakland at LA Angels Bot 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E OAK 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 LAA 2 0 1 1 - - - - - 4 5 0 Pitching: Liam Hendriks At Bat: Justin Upton

Oakland Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Matt Joyce LF 2 0 0 0 0 1 0 .219 Marcus Semien SS 2 0 0 0 0 2 0 .244 Jed Lowrie 2B 2 0 0 0 0 1 0 .326 Khris Davis DH 1 0 0 0 0 0 0 .194 Matt Olson 1B 1 0 0 0 0 1 0 .270 Matt Chapman 3B 1 0 0 0 0 0 0 .395 Jonathan Lucroy C 1 0 0 0 0 0 0 .259 Stephen Piscotty RF 1 0 0 0 0 1 0 .206 Jake Smolinski CF 1 0 0 0 0 1 0 .091 Totals 12 0 0 0 0 7 0 Batting Fielding PB - Jonathan Lucroy (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Kendall Graveman 3.1 5 4 4 4 2 1 8.78 Liam Hendriks 0.0 0 0 0 0 0 0 3.86 HBP - Martin Maldonado (by Graveman) Pitches-Strikes - Kendall Graveman 84-51, Liam Hendriks 4-2 Ground Balls-Fly Balls - Kendall Graveman 5-1, Liam Hendriks 0-0 Batters Faced - Kendall Graveman 20, Liam Hendriks 0 Inherited Runners-Scored - Liam Hendriks 2-0