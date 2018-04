Major League Baseball

Boston at LA Angels

When: 10:07 PM ET, Tuesday, April 17, 2018

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 67°

Umpires: Home - Victor Carapazza, 1B - Jordan Baker, 2B - Jerry Layne, 3B - Greg Gibson





Boston at LA Angels Top 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E BOS 1 2 4 - - - - - - 7 8 0 LAA 0 0 - - - - - - - 0 0 0 Pitching: Luke Bard At Bat: Mookie Betts B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

Boston Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Mookie Betts RF 1 1 1 1 1 0 0 .365 Andrew Benintendi LF 1 0 0 1 0 0 0 .264 Hanley Ramirez 1B 2 0 1 0 0 0 2 .340 J.D. Martinez DH 2 0 1 0 0 1 1 .276 Rafael Devers 3B 2 0 0 0 0 1 2 .241 Eduardo Nunez 2B 2 1 0 0 0 0 1 .260 Jackie Bradley Jr. CF 2 2 2 2 0 0 0 .224 Christian Vazquez C 0 2 0 0 1 0 0 .214 Brock Holt SS 2 1 2 3 0 0 0 .231 Totals 14 7 7 7 2 2 6 Batting HR - Mookie Betts (3), Jackie Bradley Jr. (1), Brock Holt (1) TB - Mookie Betts 4, Hanley Ramirez, J.D. Martinez, Jackie Bradley Jr. 5, Brock Holt 5 RBI - Mookie Betts (11), Andrew Benintendi (10), Jackie Bradley Jr. 2 (3), Brock Holt 3 (4) 2-Out RBI - Jackie Bradley Jr. 2 (2), Brock Holt 2 (3) Runners left in scoring position, 2 out - Hanley Ramirez (4), Rafael Devers (8) SF - Andrew Benintendi (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA David Price 2.0 0 0 0 2 1 0 2.12 Pitches-Strikes - David Price 30-17 Ground Balls-Fly Balls - David Price 5-0 Batters Faced - David Price 8