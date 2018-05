Major League Baseball

LA Angels at Seattle

When: 4:10 PM ET, Sunday, May 6, 2018

Where: Safeco Field, Seattle, Washington

Temperature: 69°

Umpires: Home - Sam Holbrook, 1B - Ryan Blakney, 2B - Jim Wolf, 3B - D.J. Reyburn





LA Angels at Seattle Top 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAA 0 2 0 0 0 4 0 - - 6 9 0 SEA 0 0 0 0 0 0 - - - 0 4 0 Pitching: James Pazos At Bat: Chris Young B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Ian Kinsler 2B 3 1 0 0 1 0 2 .202 Mike Trout CF 3 1 2 3 1 1 0 .331 Justin Upton DH 4 0 1 0 0 1 2 .239 Luis Valbuena 1B 2 0 1 0 1 1 1 .268 Andrelton Simmons SS 4 0 1 0 0 0 4 .353 Zack Cozart 3B 4 1 2 1 0 0 2 .237 Jabari Blash RF 3 0 0 0 1 2 2 .000 Chris Young LF 2 2 1 1 0 1 0 .171 Rene Rivera C 3 1 1 1 0 1 2 .268 Totals 28 6 9 6 4 7 15 Batting 2B - Zack Cozart (8), Rene Rivera (3) HR - Mike Trout (12), Zack Cozart (4), Chris Young (2) TB - Mike Trout 5, Justin Upton, Luis Valbuena, Andrelton Simmons, Zack Cozart 6, Chris Young 4, Rene Rivera 2 RBI - Mike Trout 3 (24), Zack Cozart (12), Chris Young (5), Rene Rivera (6) 2-Out RBI - Mike Trout 3 (8), Rene Rivera (4) Runners left in scoring position, 2 out - Ian Kinsler (8), Andrelton Simmons 3 (12) S - Chris Young (1) Baserunning SB - Mike Trout (6, 2nd off Hernandez/Zunino) Fielding Outfield Assists - Mike Trout (Gamel at 3rd) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Shohei Ohtani 6.0 4 0 0 1 6 0 3.42 HBP - Nelson Cruz (by Ohtani) Pitches-Strikes - Shohei Ohtani 85-54 Ground Balls-Fly Balls - Shohei Ohtani 4-6 Batters Faced - Shohei Ohtani 23