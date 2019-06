Major League Baseball

Seattle at LA Angels

When: 4:07 PM ET, Sunday, June 9, 2019

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 81°

Umpires: Home - Jeremie Rehak, 1B - Gabe Morales, 2B - Jerry Meals, 3B - Ron Kulpa





Seattle at LA Angels Top 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E SEA 0 2 0 - - - - - - 2 2 0 LAA 0 0 - - - - - - - 0 1 0 Pitching: Jose Suarez At Bat: B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

Seattle Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Mallex Smith CF 1 0 0 0 0 1 0 .208 Domingo Santana RF 1 0 0 0 0 1 0 .268 Edwin Encarnacion DH 1 0 0 0 0 0 0 .240 Daniel Vogelbach 1B 1 0 0 0 0 0 0 .246 Tim Beckham 2B 1 0 0 0 0 1 0 .240 Kyle Seager 3B 0 1 0 0 1 0 0 .211 Tom Murphy C 1 1 1 2 0 0 0 .307 Mac Williamson LF 1 0 1 0 0 0 0 .231 Dylan Moore SS 1 0 0 0 0 0 1 .207 Totals 8 2 2 2 1 3 1 Batting HR - Tom Murphy (6) TB - Tom Murphy 4, Mac Williamson RBI - Tom Murphy 2 (13) 2-Out RBI - Tom Murphy 2 (8) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Austin Adams 1.0 0 0 0 0 2 0 4.38 Wade LeBlanc 1.0 0 0 0 0 2 0 5.54 Pitches-Strikes - Austin Adams 16-11, Wade LeBlanc 21-14 Ground Balls-Fly Balls - Austin Adams 1-0, Wade LeBlanc 0-1 Batters Faced - Austin Adams 3, Wade LeBlanc 3