Major League Baseball

LA Dodgers at LA Angels

When: 10:07 PM ET, Monday, June 10, 2019

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 85°

Umpires: Home - Phil Cuzzi, 1B - Nic Lentz, 2B - Adam Hamari, 3B - Todd Tichenor





LA Dodgers at LA Angels Bot 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAD 0 3 0 0 0 - - - - 3 3 1 LAA 0 1 0 0 0 - - - - 1 5 0 Pitching: Hyun-Jin Ryu At Bat: Wilfredo Tovar B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

LA Dodgers Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Joc Pederson LF 3 0 0 0 0 0 1 .250 Max Muncy 3B 3 0 0 0 0 2 0 .274 Justin Turner DH 2 0 0 0 0 1 0 .309 Cody Bellinger RF 2 0 0 0 0 0 0 .352 Corey Seager SS 2 1 1 0 0 0 0 .273 Alex Verdugo CF 1 0 0 0 0 0 1 .290 Russell Martin C 1 1 0 0 0 0 1 .278 Chris Taylor 2B 2 1 1 2 0 0 1 .222 Enrique Hernandez 1B 2 0 1 1 0 0 0 .217 Totals 18 3 3 3 0 3 4 Batting 2B - Corey Seager (21), Chris Taylor (11), Enrique Hernandez (6) TB - Corey Seager 2, Chris Taylor 2, Enrique Hernandez 2 RBI - Chris Taylor 2 (23), Enrique Hernandez (33) 2-Out RBI - Chris Taylor 2 (6), Enrique Hernandez (16) Runners left in scoring position, 2 out - Joc Pederson (17) Fielding E - Corey Seager (7) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Hyun-Jin Ryu 3.2 5 1 1 0 3 1 1.40 Pitches-Strikes - Hyun-Jin Ryu 59-41 Ground Balls-Fly Balls - Hyun-Jin Ryu 4-0 Batters Faced - Hyun-Jin Ryu 16