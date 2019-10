Major League Baseball

Washington at LA Dodgers

When: 9:37 PM ET, Friday, October 4, 2019

Where: Dodger Stadium, Los Angeles, California

Temperature: 72°

Umpires: Home - Jordan Baker, 1B - Ted Barrett, 2B - Doug Eddings, 3B - Alfonso Marquez, LF - Tripp Gibson III, RF - Will Little





Washington Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Trea Turner SS 2 1 1 0 0 0 1 .333 Adam Eaton RF 2 1 1 1 0 0 1 .200 Anthony Rendon 3B 1 0 1 1 1 0 0 .250 Juan Soto LF 1 0 0 0 0 1 1 .200 Howie Kendrick 2B 1 0 1 1 0 0 0 .333 Ryan Zimmerman 1B 1 0 0 0 0 0 3 .000 Kurt Suzuki C 1 0 0 0 0 1 3 .000 Victor Robles CF 0 1 0 0 0 0 0 .000 Stephen Strasburg SP 0 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 9 3 4 3 1 2 9 Batting 2B - Trea Turner (2), Anthony Rendon (1) TB - Trea Turner 2, Adam Eaton, Anthony Rendon 2, Howie Kendrick RBI - Adam Eaton (1), Anthony Rendon (1), Howie Kendrick (1) 2-Out RBI - Adam Eaton (1), Anthony Rendon (1) Runners left in scoring position, 2 out - Juan Soto (2), Kurt Suzuki 2 (2) S - Stephen Strasburg (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Stephen Strasburg 1.2 0 0 0 0 3 0 0.00 Pitches-Strikes - Stephen Strasburg 18-12 Ground Balls-Fly Balls - Stephen Strasburg 2-0 Batters Faced - Stephen Strasburg 5