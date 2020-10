Major League Baseball

Tampa Bay vs LA Dodgers

When: 8:11 PM ET, Tuesday, October 20, 2020

Where: Globe Life Field, Arlington, Texas

Temperature: 86°

Umpires: Home - Lazaro Diaz, 1B - Bill Miller, 2B - Chris Guccione, 3B - Marvin Hudson, LF - Jerry Meals, RF - Mark Carlson





Tampa Bay at LA Dodgers Bot 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E TB 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 LAD 0 0 0 - - - - - - 0 1 0 Pitching: Tyler Glasnow At Bat: Corey Seager B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

Tampa Bay Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Yandy Diaz 1B 2 0 1 0 0 0 0 .500 Brandon Lowe 2B 2 0 0 0 0 1 1 .000 Randy Arozarena DH 0 0 0 0 1 0 0 .000 Hunter Renfroe RF 1 0 0 0 0 1 2 .000 Manuel Margot LF 1 0 0 0 0 0 2 .000 Joey Wendle 3B 1 0 0 0 0 0 0 .000 Willy Adames SS 1 0 0 0 0 1 0 .000 Kevin Kiermaier CF 1 0 0 0 0 0 0 .000 Mike Zunino C 1 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 10 0 1 0 1 4 5 Batting TB - Yandy Diaz Runners left in scoring position, 2 out - Manuel Margot (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Tyler Glasnow 2.2 1 0 0 1 4 0 0.00 Pitches-Strikes - Tyler Glasnow 50-28 Ground Balls-Fly Balls - Tyler Glasnow 2-2 Batters Faced - Tyler Glasnow 10