LA Angels at Oakland

When: 4:05 PM ET, Sunday, April 1, 2018

Where: Oakland Coliseum, Oakland, California

Temperature: 66°

Umpires: Home - Will Little, 1B - Ted Barrett, 2B - Lance Barksdale, 3B - Chad Fairchild





LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Zack Cozart 2B 3 0 2 0 0 0 2 .412 Mike Trout CF 3 0 1 1 0 0 2 .278 Justin Upton LF 1 0 0 1 1 0 0 .200 Albert Pujols DH 3 0 0 0 0 0 3 .235 Kole Calhoun RF 3 0 0 0 0 0 0 .188 Andrelton Simmons SS 3 1 2 0 0 0 0 .400 Luis Valbuena 3B 3 1 1 1 0 0 1 .154 Jefry Marte 1B 3 1 3 1 0 0 0 .500 Martin Maldonado C 2 1 0 0 1 1 3 .300 Totals 24 4 9 4 2 1 11 Batting 2B - Mike Trout (3), Luis Valbuena (1), Jefry Marte 2 (2) TB - Zack Cozart 2, Mike Trout 2, Andrelton Simmons 2, Luis Valbuena 2, Jefry Marte 5 RBI - Mike Trout (4), Justin Upton (2), Luis Valbuena (1), Jefry Marte (1) 2-Out RBI - Luis Valbuena (1), Jefry Marte (1) Runners left in scoring position, 2 out - Albert Pujols (1), Martin Maldonado 2 (2) SF - Justin Upton (1) GIDP - Mike Trout (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Shohei Ohtani 5.2 3 3 3 1 6 1 4.76 Pitches-Strikes - Shohei Ohtani 90-61 Ground Balls-Fly Balls - Shohei Ohtani 6-2 Batters Faced - Shohei Ohtani 21