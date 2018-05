Major League Baseball

LA Angels at Colorado

When: 3:10 PM ET, Wednesday, May 9, 2018

Where: Coors Field, Denver, Colorado

Temperature: 74°

Umpires: Home - Jerry Layne, 1B - Greg Gibson, 2B - Jansen Visconti, 3B - Jordan Baker





LA Angels at Colorado Top 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAA 1 0 3 0 0 - - - - 4 6 0 COL 0 0 0 0 - - - - - 0 3 0 Pitching: Tyler Anderson At Bat: Zack Cozart B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Zack Cozart 3B 2 2 2 1 0 0 0 .250 Mike Trout CF 2 1 2 1 0 0 0 .338 Justin Upton LF 2 1 1 2 0 1 1 .248 Albert Pujols 1B 2 0 0 0 0 1 1 .252 Andrelton Simmons SS 2 0 0 0 0 0 1 .344 Ian Kinsler 2B 2 0 0 0 0 0 0 .185 Jabari Blash RF 2 0 1 0 0 1 0 .250 Rene Rivera C 1 0 0 0 1 0 0 .273 Jaime Barria SP 2 0 0 0 0 0 2 .000 Totals 17 4 6 4 1 3 5 Batting 2B - Zack Cozart (9) HR - Zack Cozart (5), Justin Upton (8) TB - Zack Cozart 6, Mike Trout 2, Justin Upton 4, Jabari Blash RBI - Zack Cozart (13), Mike Trout (25), Justin Upton 2 (25) GIDP - Jaime Barria (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Jaime Barria 3.2 3 0 0 1 5 0 2.70 HBP - Trevor Story (by Barria) Pitches-Strikes - Jaime Barria 64-43 Ground Balls-Fly Balls - Jaime Barria 3-2 Batters Faced - Jaime Barria 16