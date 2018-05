Major League Baseball

Minnesota at LA Angels

When: 4:07 PM ET, Sunday, May 13, 2018

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 67°

Umpires: Home - David Rackley, 1B - Larry Vanover, 2B - Hunter Wendelstedt, 3B - Chris Guccione





Minnesota at LA Angels Top 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E MIN 0 0 0 0 0 - - - - 0 2 0 LAA 0 0 0 0 - - - - - 0 2 0 Pitching: Shohei Ohtani At Bat: Logan Morrison B

Minnesota Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Brian Dozier 2B 2 0 1 0 0 1 0 .258 Max Kepler CF 2 0 0 0 0 1 1 .260 Eduardo Escobar 3B 2 0 0 0 0 1 1 .287 Eddie Rosario LF 2 0 0 0 0 1 1 .291 Mitch Garver DH 2 0 0 0 0 2 0 .259 Logan Morrison 1B 1 0 1 0 0 0 0 .183 Robbie Grossman RF 1 0 0 0 0 1 1 .220 Gregorio Petit SS 1 0 0 0 0 1 1 .462 Bobby Wilson C 1 0 0 0 0 1 0 .100 Totals 14 0 2 0 0 9 5 Batting TB - Brian Dozier, Logan Morrison Runners left in scoring position, 2 out - Eddie Rosario (14) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Fernando Romero 4.0 2 0 0 3 5 0 0.00 WP - Fernando Romero Pitches-Strikes - Fernando Romero 77-47 Ground Balls-Fly Balls - Fernando Romero 3-1 Batters Faced - Fernando Romero 17