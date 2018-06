Major League Baseball

Kansas City at LA Angels

When: 10:07 PM ET, Wednesday, June 6, 2018

Where: Angel Stadium of Anaheim, Anaheim, California

Temperature: 70°

Umpires: Home - Jerry Meals, 1B - Chris Segal, 2B - Gabe Morales, 3B - Ed Hickox





Kansas City at LA Angels Bot 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E KC 0 0 0 - - - - - - 0 2 0 LAA 0 0 0 - - - - - - 0 2 0 Pitching: Ian Kennedy At Bat: Zack Cozart B

Kansas City Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Whit Merrifield CF 2 0 1 0 0 0 0 .288 Alcides Escobar SS 2 0 0 0 0 1 1 .230 Mike Moustakas 3B 0 0 0 0 1 0 0 .270 Salvador Perez C 1 0 0 0 0 0 2 .239 Jorge Soler RF 1 0 1 0 0 0 0 .272 Alex Gordon LF 1 0 0 0 0 0 1 .255 Hunter Dozier 1B 1 0 0 0 0 1 1 .250 Ryan Goins 2B 1 0 0 0 0 0 1 .253 Abraham Almonte DH 1 0 0 0 0 1 0 .210 Totals 10 0 2 0 1 3 6 Batting 2B - Jorge Soler (17) TB - Whit Merrifield, Jorge Soler 2 Runners left in scoring position, 2 out - Ryan Goins (7) GIDP - Salvador Perez (9) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Ian Kennedy 2.1 2 0 0 1 2 0 5.86 Pitches-Strikes - Ian Kennedy 48-29 Ground Balls-Fly Balls - Ian Kennedy 2-2 Batters Faced - Ian Kennedy 10