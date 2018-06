Major League Baseball

Chi. Cubs at LA Dodgers

When: 3:10 PM ET, Thursday, June 28, 2018

Where: Dodger Stadium, Los Angeles, California

Temperature: 78°

Chi. Cubs at LA Dodgers Top 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E CHC 0 0 0 0 0 - - - - 0 4 0 LAD 0 1 1 1 - - - - - 3 6 1 Pitching: Clayton Kershaw At Bat: B

Chi. Cubs Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Albert Almora Jr. CF 2 0 0 0 0 0 0 .313 Javier Baez 2B 2 1 1 0 0 1 0 .281 Willson Contreras C 2 0 0 0 0 0 1 .270 Anthony Rizzo 1B 2 0 1 0 0 0 1 .235 Addison Russell SS 2 0 1 1 0 1 0 .281 David Bote 3B 2 0 0 0 0 1 1 .240 Ian Happ RF 1 0 0 0 0 1 1 .238 Kyle Schwarber LF 1 0 1 0 0 0 0 .238 Jose Quintana SP 1 0 0 0 0 0 1 .000 Totals 15 1 4 1 0 4 5 Batting 2B - Javier Baez (18) TB - Javier Baez 2, Anthony Rizzo, Addison Russell, Kyle Schwarber RBI - Addison Russell (18) 2-Out RBI - Addison Russell (10) GIDP - Jose Quintana (3) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Jose Quintana 4.0 6 3 3 3 3 1 4.38 HBP - Justin Turner (by Quintana) Pitches-Strikes - Jose Quintana 67-43 Ground Balls-Fly Balls - Jose Quintana 4-1 Batters Faced - Jose Quintana 21