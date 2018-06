Major League Baseball

LA Angels at Kansas City

When: 4:15 PM ET, Monday, June 25, 2018

Where: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri

Temperature: 84°

Umpires: Home - Victor Carapazza, 1B - Jordan Baker, 2B - Greg Gibson, 3B - Jerry Layne





LA Angels at Kansas City Top 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAA 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 KC 0 0 0 1 0 - - - - 1 6 1 Pitching: Brad Keller At Bat: B

LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Ian Kinsler 2B 2 0 0 0 0 0 0 .214 Mike Trout DH 1 0 0 0 1 0 0 .324 Justin Upton LF 2 0 0 0 0 1 1 .252 Albert Pujols 1B 1 0 0 0 1 0 0 .248 Luis Valbuena 3B 2 0 0 0 0 1 1 .219 Andrelton Simmons SS 2 0 1 0 0 0 0 .309 Kole Calhoun RF 2 0 0 0 0 2 1 .164 Martin Maldonado C 2 0 0 0 0 1 0 .249 Chris Young CF 1 0 0 0 0 0 0 .175 Totals 15 0 1 0 2 5 3 Batting TB - Andrelton Simmons GIDP - Justin Upton (7) Fielding PO - Martin Maldonado (Dozier at 1st) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Tyler Skaggs 5.0 6 1 1 1 4 0 2.75 Pitches-Strikes - Tyler Skaggs 70-50 Ground Balls-Fly Balls - Tyler Skaggs 3-1 Batters Faced - Tyler Skaggs 19