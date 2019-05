Major League Baseball

LA Dodgers 6, Washington 0

When: 4:10 PM ET, Sunday, May 12, 2019

Where: Dodger Stadium, Los Angeles, California

Temperature: 75°

Umpires: Home - Brian Knight, 1B - Gerry Davis, 2B - Pat Hoberg, 3B - Jeremie Rehak

Attendance: 45667



Final Scoring Summary

Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 LA Dodgers 0 1 0 1 0 0 0 4 - 6 7 0