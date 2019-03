Men's College Basketball

BOXSCORE

UC Irvine vs Oregon

When: 9:40 PM ET, Sunday, March 24, 2019

Where: SAP Center, San Jose, California

Officials:





UC Irvine(13) vs Oregon(12) Halftime 1 2 T UCI 23 - 23 ORE 35 - 35 Matchup | Preview | Boxscore

UC Irvine Anteaters REBOUNDS PLAYER FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS Jonathan Galloway 2-5 0-0 1-2 3 4 7 0 0 0 0 1 5 Tommy Rutherford 2-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 Robert Cartwright 2-7 0-1 0-0 1 1 2 1 1 0 2 0 4 Max Hazzard 1-5 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 Evan Leonard 1-2 1-2 2-2 0 0 0 0 2 1 0 0 5 Spencer Rivers 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Collin Welp 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Elston Jones 1-1 0-0 1-2 2 3 5 0 0 0 3 0 3 Eyassu Worku 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 TOTAL 9-27 1-7 4-6 7 11 18 1 4 1 7 1 23 33.3% 14.3% 66.7% Team Rebs: 0 Total TO: 7